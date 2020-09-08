طارق شوقي: نسعى لإعادة هيبة مديري المدارس والمعلمين مرة أخرى

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن فكرة التخوف من الثانوية العامة ستختفي تمامًا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الوزارة ستطلب من كل مديري المدارس والبالغة عدد 60 ألف مدرسة بإعطاء محددات وإطار عام لتنظيم جداول حضور الطلاب بحسب الكثافة ومساحة المدرسة ومستوى أعمار الطلاب، ومن ثم يجري اعتماد الجدول من الوزارة ومن ثم سيتواصل مديري المدارس مع أولياء الأمور.

وأوضح أن الوزارة تسعى لإعادة هيبة مديري المدرسة والمعلمين وقدرة اتخاذ القرار على الأرض، ومن ثم يأخذ قرارات بحسب ما يراه صحيحًا: "ندخل مرحلة جديدة لإعادة مدارسنا للهيبة بتاعه زمان"، مؤكدًا أن المدارس مسموح لها البدء من يوم 15 من الشهر الجاري، باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتابع: "بالنسبة للمدارس الفرانكوفونية فهناك مشكلة متعلقة بمادة الجيولوجيا وهي عدم وجود عدد كافي من المعلمين اللي بيتكلموا لغات بهذا العلم، غير كده أعتقد الأمور ماشية كويس والاستثناء الوحيد من قرار مجلس الوزراء أننا منعملش نظام التعريب، والطلاب في النهاية بياخدوا شهادة أنهم خارجين من مدارس لغات، وعملنا استثناء ده اكتر من مرة بس دي المرة الأخيرة اللي هنسمح بيها بهذا لحين حل الأزمة من جذورها".

وفند: "احنا بنحاول نعمل حلول من الجذور، ولسه عايزين نتكلم عن التعليم الفني السنة اللي جاية وأبنائنا في الخارج والمدارس الخاصة والدولية والمدارس المتفوقين والداخلي الفني والمدارس الثانوية العسكرية، كل دي حاجات قدامنا على الخريطة غير اللي قولناه النهاردة، وعلشان منخلطش الأمور تحدثنا عن ما يهم الأغلبية العظمي".