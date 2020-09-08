وزير التعليم: وضعنا حلولا لجميع الطلاب ولم نترك طالبا بلا مصدر يناسبه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن النظام الجديد للتعليم جاء لحل الأزمات التي عانى منها الطلبة وأولياء الأمور خلال السنوات الماضية: "حاولنا نلاقي حلول لكل أطياف المجتمع، ومنسيبش طالب واحد بلا مصدر يناسبه".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن نظام التعليم الجديد بداية من المرحلة التأسيسية وحتى الصف الثالث الابتدائي فلسفة تصميمه هو عدم تعامل الطلاب مع التكنولوجيا قبل الصف الرابع الابتدائي، موضحا أنه وبالنسبة لمرحلة المنتصف والتي تبدأ من رابعة ابتدائي لـ3 إعدادي سعت الوزارة لخلق أدوات وقنوات تعليمية ورقمية سهلة لتواصل جيد من قبل الطلاب عليها: "كل واحد هيلاقي ضالته في القنوات التعليمية أو مجموعات التقوية أو منصات الفيديوهات المختلفة أو المكتبات الرقمية، وكل ده بنبنيه بالتوازي علشان منسيبش طالب واحد من غير خدمة مميزة".

وأكد أن المكتبات الرقمية في حاجة لسنوات من أجل بنائها، حيث إنها مكتبات طموحة ويهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكوينها كونها استثمار لمصر خلال كافة السنوات المقبلة: "أول ما هنبنيها هتبقي ملكنا لأنها بتستخدم من جيل لجيل، ووضعنا جدول به ما يقرب من 11 منصة للسنوات الدارسية المختلفة"، مشيرًا إلى أن المنظومة سعت لوضع نموذج اقتصادي للتحسين من أحوال المعلم المادية والبنية التحتية للفصول والمدارس بدون وضع عبء على الموازنة العامة.

وتابع: "وفرنا حجات مجانا كثيرة جدًا جدًا، وحاجات تانية بمقابل معقول، وتعتبر ربع أو خمس اللي كان بيدفعه للدروس زمان، ومكتبة الدروس الإلكترونية فيديوهات على مستوى عالي وتكلفتها عالية وفيها نماذج استرشادية للأسئلة بمقابل بسيط لكل حصة، ودي اختيارية بحتة، وحاولنا عمل نموذج اقتصادي لتحسين البنية التحتية لمدارس، و80% من تلك العوائد ستكون للمدرسين والبنية التحتية للمدارس".