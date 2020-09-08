"وزير التعليم" عن السناتر: "منعرفش مؤهلهم إيه ونصهم مش معلمين"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه قد تم البدء في تحسين البنية التحتية للمدارس الثانوية، بواقع 2500 مدرسة تم تطوير بنيتها التحتية، موضحًا أن مصر تحتوي على 60 ألف مدرسة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه قد تم مشروع أكثر طموحا حتى تكون مصر الدولة رقم 1 في اتصال الطلاب بالانترنت: "دي فكرة وأحنا شغالين عليها"، موضحًا أنه جاء الوقت حتى تصدق العائلات عدم جدوى الدروس الخصوصية حاليًا، وسيتم إعطاء منتج تعليمي جيد للطلاب حتى وإن ظلوا في المنازل، مع وجود مجموعات تقوية بالمدارس بطريقة مناسبة أكبر مع العملية التعليمية: موضحًا: "السنتر منعرفش اللي بيدرس فيه مؤهل إيه، ونصهم مش تبع الوزارة ومش معلمين".

وأكد، أن الوزارة تسعي لتحسين مرتبات المعلمين، وسيتم توفير مصادر لزيادة دخله عن طريق المشاركة في بناء الفيديوهات على المنصات التعليمية والدروس الإلكترونية والكتب، طالما كان مدرس معتمد، والدخل له سيكون مفتوح بما يتناسب مع قدراته ومؤهلاته، مشيرا إلى أن الوزارة تسعي لدفع الطلاب بالاهتمام بالتعليم نفسه واكتساب المهارات وأن لا يكون الامتحان مسألة حياة أو موت: "ده هيشيل كتير عن الأسر، ولو الطالب مجبش النمر دي في أول مرة دي مش نهاية العالم وهيلاقي فرصة للتحسين، وبنحاول نغير القانون علشان يبقي أكتر من امتحانين كمان".

وتابع شوقي: "التعليم العالي والتنسيق بيقولوا لينا أن أكثر من 30% من الدفعة جايبة فوق الـ95%، وده مش التوزيع الطبيعي للدرجات في أي دولة في العالم، والأرقام دي كانت مبالغ فيها وبنتخانق في التظلمات على ربع ونص درجة، وبطريقة الأسئلة الجديدة توزيع النتيجة هيكون مختلف، ومتوسط المادة ممكن يبقي عند 70%، بحيث إن الأول يكون جايب 85%، ودي أرقام نسبية".