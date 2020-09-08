وزير الصحة الأسبق: لو حدثت موجة كورونا الثانية ستكون في نوفمبر

قال الدكتور أشرف حاتم، أستاذ الأمراض الصدرية ووزير الصحة الأسبق، إن الوضع العام لفيروس كورونا في مرحلة الأمان، موضحًا أن أكثر من 90% من الإصابات بسيطة وتعالج في المنزل ولا تحتاج إلى المستشفى أو غرف رعاية مركزة.

وأضاف "حاتم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه لا بد من الاهتمام بالتباعد الاجتماعي، بأن يكون بين كل شخص وآخر مسافة متر ونصف بحد أدنى، وارتداء الكمامات في الفصول والمدارس.

وتابع، أنه يجب تقليل الكثافات في الفصول الدراسية كجزء من إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالمسافات الآمنة، مشيرًا إلى أن الإنفلونزا يبدأ من منتصف نوفمبر، لكن سيجرى توفير تطعيم الإنفلونزا قبل أول نوفمبر لتقليل الإصابة بهذا الفيروس.

وشدد على أهمية غلق المدارس التي تزيد بها إصابات فيروس كورونا، وبخاصة إذا انتشرت في أكثر من فصل، مشيرًا إلى أنه يتوقع أنه لو حدثت الموجة الثانية لفيروس كورونا ستكون في شهر نوفمبر بالتزامن مع موسم الإنفلونزا.