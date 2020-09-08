أستاذ مناهج يشيد بمنظومة التعليم: انسوا بقى نسبة الـ100%

أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن امتحان الثانوية العامة العام المقبل سيقيس القدرات العقلية للطالب لا قدرتهم على الحفظ فقط، وذلك من خلال أنماط الأسئلة المقدمة، موجهًا حديثة للطلاب: "انسوا بقى الـ100% دي، الأول هيجيب 80%".

وأشار "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن الامتحانات السابقة لم تكن جيدة، أما الآن فتقيس قدرات العقل لتهيئة الطلاب للدراسة الجامعية، من خلال إعمال العقل والتفكير وخلق جيل قادر على التفكير، مؤكدًا أن امتحان الثانوية العامة من الآن ليس شرطًا كاملًا لدخول الجامعة، ولكنه مكمل لمعيار التحصيل للقدرات العقلية.

وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن هناك وسائل متعددة كبدائل للكتاب المطبوع، وهناك منصات للتحصيل على المعلومات مفتوحة للجميع لتوجيه أسئلة للمعلم ويرد عليه ويفيد الطلاب، إضافة إلى المنصات مدفوعة الأجر، مؤكدًا أن كمية المبالغ المحصلة من قبل مجموعات التقوية سيحصل المدرس على نسبة 75% منها، على أن يوجه الباقي للمدرسة لاستخدامها في تطوير المنشآت الخاصة بها، موضحًا أن نظام الثانوية العامة الذي أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم بمثابة هدية للطلاب.

وأشار إلى أنه من الآن لا يوجد ما يسمى بالامتحان الموحد على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه يسكون هناك امتحانان للثانوية العامة في مايو وأغسطس، والأخير لتحسين الدرجة، وتحصل الوزارة على الدرجة الأعلى من الامتحانين.