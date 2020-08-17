يعاني الكثيرين من ارتفاع أسعار المركبات مثل السيارات، لذا يلجأ الكثيرون إلى شراء الدراجات النارية مثل الفسبا والموتوسكل، لأنها أرخص من حيث السعر، وتؤدى نفس الغرض، كما أنها أقل من ناحية التلوث.

تستعرض "الوطن" خطوات تجديد رخصة دراجة نارية من وحدة المرور.

المستندات المطلوبة

تقديم طلب على النموذج المعد لذلك لقسم المرور المختص

شهادة مخالفات

تقديم إثبات شخصية ومحل الاقامة

تقديم الرخصة المنتهية

شروط الحصول على الخدمة

سداد الرسوم المقررة قانونا واستلام الرخصة

إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية من طبيب باطنة، طبيب رمد

خطوات الحصول على رخصة دراجة نارية

الذهاب إلى شباك الاستعلام

دفع الرسوم في الخزنة

الدخول إلى غرفة التصوير

عمل شهادة بيانات

عمل شهادة مخالفات

تقديم المستندات إلى الشباك المختص

استلام الرخصة