الصحة: زيادة أعداد الإصابات لا يعني الدخول في الموجة الثانية لـ كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، إن الموجة الثانية لـ فيروس كورونا، عبارة عن ارتداد حالات الإصابة بأعداد أكبر بعد انحسارها، وينتج ذلك بسبب التراخي في الالتزام بالإجراءت الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات وغسل اليدين باستمرار.

وتابع الحداد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن زيادة أعداد الإصابات مرة أخرى، لا يعني الدخول في الموجة الثانية للفيروس، لكن هي نوع من الزيادة، بسبب التراخي والتهاون في التعامل مع الفيروس.

وأوضح أن أعراض الموجة الثانية للفيروس، يتمثل في تعب العظام والمفاصل والعضلات والهمدان، الذي يحدث في أول العدوى، ويصيب الصفايح الدموية، وبيسبب تجلطات في الرئة والجهاز الهضمي، وأماكن أخرى، كالمخ والقلب ويسبب السكتات الدماغية والأزمات القلبية.

أما عن اعراض الموجة الأولى قال، تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً في ‏الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وهناك الأعراض ‏الأخرى الأقل شيوعا، لكن قد يُصاب بها بعض ‏المرضى: الآلام والأوجاع، واحتقان الأنف، ‏والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والإسهال، ‏وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين، أو القدمين، وعادة ما ‏تكون هذه الأعراض خفيفة، وتبدأ بشكل تدريجي، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا ‏بأعراض خفيفة جدا.

وتابع: سجلت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر، هو 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها، و5541 حالة وفاة حتى أمس.

وأوضح رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، أن الموجة الثانية لا أحد يعرف عدد الإصابات المتوقعة في الموجة الثانية إذا حدثت، ولكن الموجة الثانية، قد لا تحدث في حالة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، وكل الحديث عن الموجة الثانية هي مجرد نظريات واجتهادات وليست مؤكدة.

وأشار إلى أن مستشفيات العزل مستعدة في حالة أي زيادة في الحالات والتي تحتاج رعاية مركزة فكل ذلك موجود ومتوفر، لافتا إلي أنه على مستوى الدولة والمستوى الطبى، لم تفقد الدولة العزيمة والاستمرارية والمتابعة، والتأكد أن الحالة مستقرة وآمنة، فوضعت الدولة صحة المواطن في المقام الأول.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.