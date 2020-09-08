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أستاذ علم أحياء: التشكيك في لقاح كورونا الروسي له هدف سياسي

كتب:

محمود البدوي
10:39 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، إن لقاح روسيا ضد فيروس كورونا "كوفيد 19" مميز وآمن وفعال وليس له مثيل، ومع مقارنته باللقاحات الأخرى ظهر أنه الأفضل.

وأضاف "الأفندي"، خلال حواره عبر "سكايب"، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن العلماء المنتجين للقاح الروسي جربوه على أنفسهم لاكتشاف مدى قوته في التأثير على الفيروس.

وأوضح أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، أن هناك محاربة اقتصادية للقاح من قبل العديد من الدول، واللقاح يُطعم على مرحلتين، حيث أن التشكيك في اللقاح الروسي هو توجه سياسي أكبر منه اقتصادي، وهذه حرب ضد روسيا.

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