تعليم الكبار: خطة واضحة لمحو الأمية.. ومقرات في الجامعات

قال الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن قانون الهيئة العامة لتعليم الكبار أكد ضرورة عمل كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في محو الأمية بنص القانون.

وأضاف "عمري"، خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن وضع نقاط ملزمة على الطلاب بمحو أمية عدد من الأفراد حتى يتسني لهم الحصول على الشهادة الجامعية، حيث إن إنجاز الجامعات كان ضعيفًا خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه قد تم توقيع بروتوكولات تعاون مع 20 جامعة، كما تم التواصل مع المجلس الأعلي للجامعات.

وأكد أن الدولة حاليًا تعدو بسرعة كبيرة نحو التنمية، وكان لزاما على كافة الجهات المعنية بأن تكون مواكبة لذلك التطور ومن ثم وضع خطة ملزمة لمحو أمية 17 مليون أمي في مصر، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن العمل مع كل مؤسسات الدولة، وتم إدراج الشباب مع دفع مبالغ مادية لكل شخص سينجح في محو أمية مواطن: "فيه خطة واضحة، وعندنا مقرات بداخل كل جامعة، والطالب مش مطلوب منه يمحو 7 أشخاص في فترة قصيرة ولكنها تمتد لـ4 سنوات الدراسة".

وتابع: "وفرنا من خلال التواصل مع وزارة التربيىة والتعليم والجهات المعنية قاعدة بيانات بكل الأميين في كل محيط سكني على مستوى الـ27 محافظة بالاسم والرقم القومي ورقم الهاتف والعنوان".