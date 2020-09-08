4 أطفال وأمهم في الشارع.. طُردوا بعد سجن الأب في "إيصالات أمانة"

4 أطفال لم يجدوا من يحنوا عليهم بعد سجن والدهم، خرجوا مع والدتهم يبحثون عن مأوى، فلم يجدوا إلا الحديقة المقابلة لإستاد المنصورة، جمعت الأم "الكراتين" من الشارع، وصنعت لهم سريرًا ليناموا عليه.

سكان مدينة المنصورة، لاحظوا تلك الأسرة البائسة المشردة، ينام الأطفال وتبقى الأم مستيقظة، خوفًا عليهم من الحشرات أو أي مصدر أذى، حال البعض مساعدتهم بنشر صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي لعل أحد من المسئولين ينتبه ويمد لهم يد العون والمساعدة.

ووصلت النداءات إلى الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الذي كلف فريق التدخل السريع بالمديرية بالتنسيق مع جمعية "بداية جديدة" للإيواء، بالإنتقال إلي الحالة وفحصها، وتبين أن السيدة تدعي" فريال، في نهاية العقد الرابع من عمرها، أنجبت 5 أطفال أحدهم محبوس في قضية سرقة، وزوجها محبوس في قضايا إيصالات أمانة لم يستطع سدادها كونها كان يعمل "تباع" علي سيارة.

وأكدت مديرية التضامن، في بيان لها، أنه جري الانتقال إلى مكان البلاغ وتبين صحته حيث تعرض رب الأسرة إلي السجن وترك الزوجة و3 أبناء في الشارع بعد أن طردهم مالك العقار لعجزهم عن دفع الإيجار".

وأمر الدكتور وائل عبد العزيز، بإيداع الأسرة مركز حماية واستضافة المرأة بالمنصورة مؤقتًا، والتنسيق مع جمعيه "بداية جديدة" للإيواء لتوفير شقة وتحمل سداد إيجارها وبالفعل تم توفير الشقة وجاري تجهيزها لنقل الأسرة إليها مع توفير كافه أوجه الرعاية لهم.