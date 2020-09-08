الخرباوي: "إبراهيم منير" مجرد واجهة للجماعة على مستوى العالم لا أكثر

قال ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الحركة الإسلامية، إن هناك انشقاقات دائمة ودورية بداخل تنظيم الإخوان منذ سنوات عدة حيث إن الجماعة دائمًا ما تعاني من التمرد بشكل مستمر.

وأضاف "الخرباوي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن تاريخ الجماعة يكرر نفسه خلال الوقت الراهن، وإبراهيم منير المرشد الجديد للجماعة هو مجرد واجهة وليس أكثر، لكونه شخصية سياسية مسؤولة عن إخوان أوروبا، موضحا أن "منير" يمكن الإخوان تقديمه على مستوى العالم كمرشد عام لهم، بينما وفي مصر لم يتم بعد تعيين شخص بعينه كمرشد عام للجماعة: "فيه خلاف شديد بين عده من الاتجاهات".

وأكد أن الجماعة منقسمه فيما داخلها بعده جماعات، وهناك خلاف شديد بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية حول المواقع التنظيمية، مشيرًا إلى أن أعضاء جماعة الإخوان في مصر يعانون من أزمة في الثقة بينهم وبين أعضاء الجماعة في الخارج، حيث إن أعضاء الجماعة في مصر ينظرون للهاربون بالخارج على أنهم أسباب الأزمة التي دخلوا فيها حاليا، وشباب الإخوان أكدوا أن محمد بديع وخيرت الشاطر السبب في انهيار الجماعة الإرهابية.