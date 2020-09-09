الإسكان الاجتماعي: الفترة المقبلة تشهد طرح المزيد من وحدات الصندوق

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه جرى طرح 13 إعلان للإسكان الاجتماعي، وهو ما يستهدف الفئات الأقل دخلا، حيث تحرك الإعلان الأول من 2500 جنيه لدخل الفرد الشهري، أو 5700 جنيه للأسرة، وهي الفئات الأقل دخلا، كما سيطرح مزيد من الوحدات خلال الفترة المقبلة، وذلك لوجود نقلة في جودة الحياة المقدمة في هذه المشروعات التي تبنيها الدولة.

وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن الطلب على الإسكان الاجتماعي كثيف من المواطنين، والسوق المصري مازال في حاجة لمزيد من الشقق والوحدات السكنية، موضحة أن الإسكان الاجتماعي يحظى بدعم كبير ببرامج تمويلية مدعومة، تصل لفترة 20 سنة، بفائدة متناقصة 7% سنويا: "الدولة بتوفر لها موارد، والبرنامج تكلفته كبيرة، ومردوده الاجتماعي والاقتصادي أهم من أي تكلفة".

وأكدت أن تكلفة البرامج والأرض لا يتم تحميلها في السعر، والبرنامج تكلفته كبيرة، لكن يظل مردوده الاقتصادي والاجتماعي على حياة المواطنين، مبررا لأي كلفة عالية: "كل ما بنطلب بيتوفر لينا المزيد، والفترة اللي جاية هيكون فيه طرح لمزيد من الوحدات تنفيذا لتلك الوحدات"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 430 ألف وحدة سكنية خلال الفترة القليلة الماضية، وهناك طموح لدى الصندوق بالوصول إلى أكثر من مليون وحدة مقدمة للمواطنين.

وتابعت: "الفئات الأقل دخلا كانت تدعمهم الدولة بـ40 ألف جنيه فيما مضى، وبالإعلان الجديد سيتم دعمهم بـ60 ألفا، والناس هتحس بفارق، وانفقنا ما يقرب من 250 مليار على وحدات الإسكان الاجتماعي، ومبلغ الدعم لا يقل عن 100 مليار جنيه، وكل فئة دخل، بتكون محتاجة مستوى معين من الدعم".

وأوضحت: "المليون وحده سكنية هيتكلفوا مش أقل من 250 مليار جنيه، وده رقم كبير، بنسترد جزء منه من التمويل اللي بيتوفر من البنوك، ومبلغ الدعم فيه لا يقل عن 100 مليار".