الإسكان الاجتماعي: نسعى للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة آمنة للمواطن

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن نقل المواطنين من المناطق العشوائية والخطرة لمناطق آمنة مسؤولية صندوق تطوير العشوائيات، موضحة أن الأحياء التي تنشأ على أراضٍ غير منظمة تعمل الدولة للتصدي لذلك الآن من اجل القضاء على المناطق العشوائية.

وأكدت "عبد الحميد"، خلال مداخلة عبر "إسكايب" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية مفيدة شيحة والفنانة منى عبدالغني وسهير جودة، عبر شاشة "cbc"، أن تطوير العشوائيات يستهدف نقل المواطنين من المناطق الخطرة إلى المناطق الآمنة والحضارية لشعورهم بالحياة الكريمة لكي يشعرون بحياة أكثر جودة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الدعم الذي يقدم من خلال الصندوق لا يقدم في صورة وحدات سكنية فقط، بل هناك صور أخرى من الدعم الذي يقدم من خلال الصندوق متمثل في دعم نقدي.