تمهيدا للعودة.. "الطيران المدني" تبحث استعدادات شركات البالون بالأقصر

أرسلت سلطة الطيران المدني، خطابا إلى شركات البالون بمدينة الأقصر، تطالبها فيه بتقديم بمدى استعداد كل شركة لعودة تشغيل البالون، وخطة استعدادها لتطبيق معايير السلامة والوقاية المعلنة من وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.

كما زارت أرض مطار البالون الطائر، لجنة مكبرة من الشركة المصرية للمطارات والطيران المدنى، وذلك لتجربة إقلاع رحلة بالون فى سماء مدينة الأقصر، أطلقتها إحدى الشركات، تحت إشراف وزارة الطيران المدنى، والشركة المصرية للمطارات، لمراجعة إجراءات السلامة المهنية والتعليمات الجديدة من وزارة السياحة وسلطات الطيران المدنى لخدمة وحماية السائحين خلال الرحلات، إذ تم التنسيق مع كل الجهات، حول طريقة التشغيل والتدريب وكفاءة قائدى الرحلات.

جاء ذلك تمهيدا لأخذ الموافقة لعودة الرحلات، تنفيذا لتوجهات الدولة بعودة الحياة إلى طبيعتها، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تعتزم شركات البالون على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بعد صدور لائحة بالإجراءات الاحترازية والوقائية من جانب وزارة الطيران المدنى.

يُشار إلى أن قرار تعليق رحلات البالون، دام نحو 4 أشهر عندما أعلنت إدارة مطار البالون الطائر بمحافظة الأقصر بالبر الغربى، عن قرار سلطة الطيران المدنى، وقف رحلات البالون من فجر يوم الأربعاء 18 مارس الماضى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.