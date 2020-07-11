"حماية المستهلك" ينفي توقيع غرامة مليون جنيه ضد إحدى شركات الطيران

نفى جهاز حماية المستهلك، ما تردد من شائعات خلال الساعات الماضية بشأن صدور حكم بتوقيع غرامة مليون جنيه والحبس سنة ضد إحدى شركات الطيران لرفضها إعلان أسعارها الكترونيا، وذلك خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال الجهاز، في بيان له، "ينفى جهاز حماية المستهلك ما ورد بعدد من المواقع الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ما تم نسبه من تصريحات للسيد الدكتور القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز بشأن بشأن صدور حكم بتوقيع غرامة مليون جنيه والحبس سنة ضد احدى شركات الطيران".

وتابع: "الجهاز إذ يؤكد على ضرورة التزام كافة الشركات والموردين ببنود ومواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتصدي لكافة الممارسات السلبية انطلاقا من الدور المنوط به قانوناً ، فإنه يهيب بجميع المواقع الإلكترونية والإخبارية تحرى الدقة عند نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة وأعمال الجهاز من مصادرها الرسمية فقط".