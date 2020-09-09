رحلة تعريب مواد الثانوية العامة من الإلغاء للتمديد حتى الاستثناء

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن قضية تعريب مواد الثانوية العامة في مدارس اللغات، قائلًا: إن قرار مجلس الوزراء بقصة التعريب بمدراس اللغات انتهى تمديده، ولكن للمرة المليون، هو استثناء للعام الجديد، سيتم تعريب الجيولوجيا فقط، ومن يرغب في تعريب مواد أخرى، يترك مدرسته اللغات،ـ ويذهب لمدرسة عربي.

إلغاء تعريب المواد

تعريب مواد الثانوية في مدارس اللغات مر بعدة مراحل، جاء أولها بإلغاء تعريب المواد، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه جرى إلغاء التعريب لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرة إلى أن الطالب سيقوم بأداء الامتحانات بلغة الدراسة.

جاء ذلك خلال تعليق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على استفسارات أولياء الأمور، إمكانية السماح لطلاب الثانوية العامة لغات أداء الامتحانات باللغة العربية أسوة بالدفعات السابقة، في العام الماضي.

تمديد تعريب المواد

وفي العام ذاته، سمح وزير التربية والتعليم، لطلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات، بأداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات للعام الدراسي 2019-2020 باللغة التي يرغبونها هي الأخيرة لطلاب المرحلة الثانوية، بعد قرار مجلس الوزراء بتمديد تعريب المواد.

ووافق مجلس الوزارء، على استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات، في أداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها، بحيث يوزع على الطلاب ورقتين للأسئلة باللغة العربية والإنجليزية، أو العربية والفرنسية، أسوة بما جرى في العامين الماضيين.

استثناء مادة من إلغاء التعريب

رحلة تعريب المواد، كانت آخرها أمس، حينما قال وزير التعليم خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، "ميآخدش الطالب مدرسة رسمي لغات وهو بيمتحن عربي، والجيولوجيا فقط سيتم تعريبها تعاطفا مع الطلاب لأنه لايوجد مدرسين كافيين يدرسون الجيولوجيا باللغات".