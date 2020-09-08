وزير التعليم: 2020-2021 عام تقدير المعلم وضبط الجودة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مراكز الدروس الخصوصية كانت مرضًا نتج عن عدم قيام المدرسة بدورها، موضحًا أن العام الدراسي المقبل سوف يكون عام العودة إلى المدرسة وعام تقدير المعلم وضبط الجودة.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "مجموعات التقنية ستكون فرصة في زيادة دخول المعلمين في المقام الأول بنسبة 85% من دخل مجموعة التقوية ثم يعود للمدرسة نفسها لكي تعتني ببنيتها".

وشدد وزير التعليم، على أهمية إعادة دور هيبة المدارس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعمل مجموعات التقوية، لافتًا إلى أن تطوير التعليم الثانوي كان نموذجًا مصريًا خاصًا وكان من النماذج القليلة التي وظفت فيها التكنولوجيا بشكل ناجح بأعداد كبيرة، وكانت مصر هي الدولة الوحيدة التي نظمت امتحانات إلكترونية العام الماضي لأكثر من مليون طالب وهو ما شهد به البنك الدولي وجامعة هارفارد.

وواصل: "نستعين بالفكر الغربي لتطوير مناهجنا لكنا نأخذ منه ما يناسبنا، ولا نشتري الأشياء جاهزة، ولا نؤجر شيئًا لكننا نتملك كل ما يندرج ضمن المنظومة مثل بنك المعرفة".