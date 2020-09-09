وزير النقل: تنفيذ المنظومة الذكية على 21 طريقا في مصر

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة، ستكون على 20 طريق.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أضاف عليها طريق في سيناء، ليصبحوا 21 طريق.

وأشار إلى أنهم خططوا لينفذوا على 3 مراحل، وأن الرئيس وجه بدمج الـ3 مراحل في مرحلة واحدة، مؤكدًا أنهم يقوموا بعمل المراحل بناء على التدفقات النقدية، وأن الرئيس سألهم عن مدى حاجتهم للمال، من أجل دعمهم.

وأوضح الوزير، أن الرئيس شدد على أهمية نجاح المنظومة وأنها غير قابلة للفشل، لافتًا إلى أن هذا الأمر مستخدم في كل دول العالم.

ولفت الوزير، إلى أن هذه الطرق سيتم عمل منظومة لإدارة الطرق السريعة، ويمكن من خلالها مراقبة وإدارة حركة المرور والسيطرة الأمنية، وميكنة عمليات الدفع، والتحصيل عن طريق استخدام تقنيات تكنولوجية حديثة.

وتابع: "مفيش طريق في مصر مش هيبقى عليه المنظومة الذكية"، مشيرًا أن هذا يهدف لاستخدام نظم النقل الذكية المطبقة في كل دول العالم، ودعم متخذ القرار في إدارة المرور، ورفع مستوى كفاءة الأداء على الطرق.

وأكد أنه سيتم تحسين الأداء والخدمات على الطرق، من خلال بث ونشر المعلومات اللحظية عن حالة الطريق: "حضرتك ركبت الطريق مش هسيبك ماشي في الطريق وتفاجئ بان فيه ظروف جوية غير مواتية أو حادثة في الطريق، والطريق مقفول، لكن على تليفونك المحمول هديك رسايل باستمرار، هتقول لك حالة الطريق قدامك ايه"، مع رفع مستوى الأمان على الطرق.

وشدد على أن هذه المنظومة، ستساعد لرفع منظومة الأمن على الطريق.