وزير النقل: "أكتر من مشروع قومي بيتولد يوميا"

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الشكر والتقدير لكل المواطنين الذين يتابعون ما يطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشروعات، مشيرا إلى أن هناك مشروعات قومية تتم يوميًا، "مش عاوز أقول كل يوم فيه مشروع قومي يتولد جديد، عاوز أقول إن فيه أكتر من مشروع قومي بيتولد يوميا ويتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، أنه يتم عرض التخطيط الخاص بالمشروع على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقوم بالتصديق عليه بعدما يكون أخذ حقه من مناقشات عديدة سواء في مجلس الوزراء أو المجموعات الوزارية المختلفة.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أن المشروعات تُعرض على الرئيس السيسي للتصديق النهائي ويتابعها بشكل يومي، ويسأل كل وزير مختص بالمشروع يوميًا عن آليات العمل، "الرئيس عنده أجندة عمل، فيها كل المشروعات اللي صدق عليها وكمان المشروعات التي لم يصدق عليها وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء".