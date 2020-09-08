أستاذ هندسة طرق: منظومة النقل الذكي متطورة وتقلل الجرائم

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن منظومة النقل الذكي التي تسعى القيادة السياسية لتطبيقها، سيتم خلالها تركيب أجهزة لرصد كل بيانات المناخ وحركة السيارات ومساراتها وسرعات السيارات والحمولات الزائدة للسيارات على الطرق أو الارتفاعات المخالفة، وكذا أحكام الحركة المرورية على الطريق.

وأضاف "عقيل"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن تلك الأجهزة ستكون موجودة على جوانب الطرق، كما سيتم تركيب أجهزة تعقب بالسيارات، حيث يكون من السهل رصد السيارة وكذا جميع بياناتها، موضحا أن كل ذلك سيتم ربطه بجهات معينة، فعندما يقوم أحد المواطنين ارتكاب جريمة، أو التعرض لحادث سير، يتم رصد تلك السيارة على الشاشات ويتم إخطار سريع للجهات المعنية لمكان وجود السيارة، مع إعطاء إشارات مباشرة لأجهزة الأمن لمحاصرة المركبة، ومن ثم القبض عليها، كما ستنتهي سرقة السيارات.

وأكد أن المرحلة الأولى بها 6 طرق تم اختيارهم جميعهم مؤهلين لتلك المنظومة، كما سيتم تأهيل باقي الطرق بشكل معين حتى تكون جاهزة لتركيب تلك الأجهزة عليها ومن ثم الدخول ضمن الشبكة، مشيرا إلى أنه وبعد اكتمال الشبكة سيكون هناك تحكم كامل بها مع قلة عدد الحوادث وجرائم الطرق وسرقة السيارات، كما سيتعظم الفوائد الاقتصادية وزيادة الاستثمار.

وتابع أستاذ هندسة الطرق: "مش مطلوب أن إحنا نتدرب، ولكن مطلوب أننا نتوعي، وأي واحد يكون سائق لازم يبقي عارف أنه مرصود لو ارتكب أي خطأ"، كذلك رسوم الطريق، ستكون بمنتهى الدقة من بداية الطريق وحتى نهايته.