عبدالغفار: الجامعات الأهلية تبدأ قبول الدراسات العليا العام المقبل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية، لن تقبل طلاب الدراسات العليا هذا العام، نظرًا لأنه عام الافتتاح، متوقعًا أن تقبل طلاب الدراسات العليا بدأ من العام المقبل.

وقال عبدالغفار، خلال لقاء خاص من جامعة الجلالة مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه بدأ من العام المقبل، سيتم بدأ الدراسات العليا في بعض البرامج، التي يتوافر فيها الهيكل العلمي لأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية، تسعى لأن تكون جامعات غير نمطية، وأن تقدم برامج متميزة، ضاربًا المثل بكلية الإعلام، التي تتناول أقسام الإعلام الجديد.

وأوضح عبدالغفار، أنه سيتم إنشاء أكاديمية الجلالة للعلوم، والتي سيتم الانتهاء منها خلال عامين، وستحتوي على كلية للدراسات العليا ومراكز للأبحاث مشيرًا أن الغرض منها ان يكون النموذج البحثي للطالب مواكب للنموذج التعليمي وأن يتعلم كيفية اجراء البحث العلمي ضاربًا المثل بجامعة زويل وجامعة النيل والتي تقوم على فكرة التعلم القائم على البحث العلمي.