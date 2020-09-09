كامل الوزير: "متسبش ابنك الصغير يجيب حجر ويحدف بيه القطر"

ناشد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأهالي بالحفاظ على مرفق السكة الحديد، باعتباره ملكًا لكل المصريين.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، إن السكة الحديد مرفق ملك الشعب المصري بالكامل، مضيفًا: "السكة الحديد دي بتاعتك حافظ معانا عليها، واستخدمها بنضافة، وحافظ على نضافتها".

وأضاف: "متجيش تسيب ابنك الصغير يجيب حجر ويحدف بيه الجرار، وايه ذنب سواق القطر، لما تكسر بربريز القطر، وأيه ذنب السواق لما الإزاز يدخل في وشه ويعور رأسه".

وتسائل الوزير: "طب انت ليه تعدي من مكان غير ممهد كمزلقان"، لافتًا إلى أنه جار العمل على تحويل 1200 مزلقان لمزلقانات أتوماتيكية مطورة، وتفتح وتغلق بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أنه جار عمل كباري، وأنفاق لعدم العبور على المزلقانات.