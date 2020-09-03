محافظ الشرقية يستجيب لوالد طفلة التوحد برد "التوك توك"

في لفته إنسانية، استجاب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لاستغاثة مواطن مقيم بالقليوبية بمساعدته لاسترجاع "التوك توك" الخاص به لإعالة أبنائه الأربعة بينهم طفلة مصابة بالتوحد وتعاني من عدم القدرة على الحركة وتتلقى علاجاً بمستشفى منيا القمح العام.

وأكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وأنه يتابع بنفسه مناشدات واستغاثات المواطنين عبر التواصل الإجتماعي ويعمل جاهداً علي إيجاد حلول فوريه وجذرية لها.

وأوضح أنه كلف مدير إدارة المرور بفحص المشكلة والإفراج عن التوك توك الخاص بالمواطن وتسليمه إليه دون توقيع أية غرامة مالية عليه نظراً لظروفه الاقتصادية والمعيشية الصعبة وظروف ابنته المرضية مع التنبيه عليه بعدم تكرار المخالفة مجدداً احتراماً لقرار المحافظ .