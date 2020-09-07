محامي "طفلة كفر الشيخ": تحتاج لتأهيل نفسي بعد تعرضها لتعذيب وحشي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية الطفلة أمنية إبراهيم، البالغة من العمر 9 سنوات، من محافظة كفرالشيخ، بعد أن تعرضت لتعذيب وحشي على يد ربة منزل تقيم في الجيزة، كانت تعمل الصغيرة لديها، الأمر الذي تطلب نقلها لمستشفى طنطا بعد رفض مستشفى كفرالشيخ قبول الحالة نظرا لعدم توافر الإمكانيات اللازمة، هدأت الأمور مجددا واختفت الطفلة بقضيتها عن الأضواء، فلم يعد يعلم أحد ما آلت إليه الأمور معها.

"الوطن" تواصلت مع أحمد المغازي، ممثل الدفاع عن المجني عليها، وعلمت أن الطفلة تعاني من إهمال طبي شديد إلى جانب حاجتها إلى دخول مستشفى أهل مصر للحروق، كما أن مسؤول والطفولة والأمومة كان قد تعهد في محضر رسمي بأنه سيتكفل بمبلغ 1000 جنيه شهريا لإعانة والد الطفلة وتوفير كشك له، إلا أنه لم يحدث جديد في تلك الأمور.

تفاصيل الواقعة تعود إلى أغسطس الماضي، فلم تكن الصغيرة التي حرمت من أبيها بعد انفصاله عن والدتها تعلم ما تخبئه لها الأيام، حين وقع والدها ضحية المرض، فقررت والدتها طلب الطلاق والزواج من آخر، وفي بيت زوج الأم بدأت فصول الحكاية التي يرويها أحمد عادل المغازي، المحامي، حيث يشير إلى أن والدة الطفلة "أمنية" أرسلت أطفالها للعمل في المنازل، وأمينة من بينهم حيث أرسلتها أمها لأحد سماسرة خدم المنازلن وعمرها لم يكن يتجاوز الـ9 أعوام وقتها: "قبل تحرير المحضر بـ5 أيام، الست اللي كانت أمنية شغالة عندها، كانت بتضربها ضرب مبرح، قصت شعرها كسرت إيديها، ورميت عليها مادة كده تقريبا زيت ومياه، وده سبب حروق في الأعضاء التناسلية، ده غير إنها حدفتها بزجاجة أحد المشروبات الغازية، دخلت في ركبتها مسببة قطع في الركبة".

ويتابع محامي الضحية ويقول إنه بعد أحداث تلك الإصابات بالطفلة، اتصل زوج السيدة وهو ضابط مفصول، يرى المحامي أنه ربما يكون اشترك في تعذيبها بالسكوت عما يحدث، اتصل بأم الطفلة والتي طلبت منه مبلغ 4000 جنيه: "قالت له هاتلي الفلوس وخلي البنت عندك، لأني حامل، حاول يوصل لحد تاني علشان يتخلص من البنت، فكلم السمسار، قاله تعالى كفرالشيخ، علشان تقابل أبوها، وفعلا جاب البنت وجه لأبوها"، ويتابع قائلا إنه في بداية الأمر لم يعرف الأب ابنته لما لحق بها من إصابات بالغة: "أبوها عرفها لما قالت كذا أمارة"، بعد أن تم إبلاغ الشرطة بذلك الأمر، ذهبوا إلى مستشفى العبور بمحافظة كفرالشيخ، وبدورها قامت بتحويل الطفلة إلى مستشفي بمدينة طنطا: "الحالة الصحية لها، عندها عين فيها قرحه، التقرير بيقول إن نسبة العجز فيها 1 على 6، ونسبة الرؤية منعدمة، تعاني من حروق درجة تانية ودرجة أولى، وطفى سجاير في الأعضاء التناسلية وحروق أسفل البطن أعلى العانة، وعندها إيد مكسورة، حالتها النفسية تحت الصفر".

ويتابع المحامي: "مستوى الخدمة في المستشفى سيئ جدا، قاعدة في عنبر كله ستات، وأبوها بيقولي إنه بينام تحت السرير بتاعها علشان ميسبهاش لوحدها"، يطالب "المغازي" بضرورة عرضها على طبيب نفسي، إلى جانب تكفل مستشفى أهل مصر بحالتها.