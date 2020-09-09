مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، لخلاف على لهو الأطفال بساحل سليم في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بالبندر دائرة المركز، ووقوع متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وتمت السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران، وبالمعاينة والفحص تبيّن وقوع المشاجرة بين "بيت عمار" و"بيت ثابت" بسبب لهو الأطفال.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل "جمال أمين صديق دياب" (55 عاما)، ونقل لمشرحة مستشفى البدارى تحت تصرف النيابة، وإصابة "إبراهيم صديق دياب - عاما، وعبدالمجيد محمد يحيى، 33 عاما، أسامة عبدالعال أحمد، 24 عاما، علام إبراهيم أمين، 22 عاما، محمد هلال مراد، 17 عاما، ونقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.