تخفيض 10% من سعر المتر في تصالح مخالفات البناء بالقليوبية

قرر محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، تخفيض أسعار التصالح للمتر المربع بنسبة 10% ضمن مخالفات البناء، على إلا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس علي السيد مدير مديرية الإسكان والمهندس ياسر مرعي مدير الشؤون الهندسية وشاكر محمد مدير الشؤون القانونية والمقيمين العقاريين لإعادة النظر في أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع في مخالفات البناء، لتشجيع وتحفيز المواطنين للتقدم بملفات للتصالح عن تلك المخالفات.

وفي بداية الاجتماع جرى مناقشة عدد من المعوقات التي تواجه اللجان الفنية لإنهاء ملفات التصالح، وكذا الأسعار التي جرى تحديدها من اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وتضمن القرار حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن، وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لهذه المدن، على إلا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيها.