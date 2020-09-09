كفر الشيخ تسلم 601 عقد تقنين أراضي

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعادل بزاوي، مدير الشؤون القانونية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تسليم 15عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينها 10عقود بمركز ومدينة مطوبس، و5 عقود بمراكز "كفرالشيخ، الحامول، بيلا، الرياض"، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن إجمالى عقود التقنين التي جرى تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 601 عقد، لافتا إى أن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وتابع: "نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام".