لجان كفر الشيخ تفتح أبوابها أمام الناخبين

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في ثاني أيّام إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تستقبل 585 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخب، وتضم المحافظة لجنة عامة و585 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وقال المستشار سعد السعدني، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إنّ 585 مستشارا وقاضيا سيشرفون على الانتخابات بواقع قاض لكل صندوق، فضلا عن الاستعانة بعدد من القضاة في اللجنة العامة، إضافة لوجود عدد آخر احتياطي.

وانطلق التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، أمس حيث يخوض 4 مرشحين ماراثون إعادة الانتخابات في المحافظة وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الانتخابات.

يذكر أن جميع اللجان أغلقت ابوابها أمس في ميعادها المحدد باستثناء 10 لجان، لوجود ناخبين. جرى غلق البوابات الرئيسية مع استمرار التصويت.