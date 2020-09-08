محافظ كفر الشيخ يُشيد بالمظهر الحضاري أمام اللجان

تابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، توافد الناخبين على اللجان، مشيدًا بالمظهر الحضاري الذي ظهروا عليه من خلال التزامهم بالاجراءات الاحترازية، إضافة إلى الحشد الذي شهده اليوم الأول للتصويت في جولة إعادة الشيوخ.

وزاد إقبال الناخبين على اللجان بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتواجد أمني بمحيط اللجان، كما شهدت اللجان توزيع الكمامات على الناخبين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وشهدت اللجان طوابير طويلة من السيدات وكبار السن، وجرى توفير مقاعد انتظار داخل اللجان، وتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في جولة الإعادة، وخرج القضان لبعض الحالات الإنسانية لتمكين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم.