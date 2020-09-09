سقوط عاطلين بـ10 طرب حشيش وسلاح أبيض في دشنا

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دشنا، شمال قنا، من ضبط عاطلين بحوزتهما 10 طرب ومطواة وخنجر وهاتفين محمول، بقصد الاتجار، خلال حملة أمنية لضبط العناصر الجنائية والإجرامية وتجار المخدرات في دائرة المركز.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا من الرائد محمد عمر الشريف بتمكن النقيب أحمد عصام شحاته، والنقيب أحمد محمود عصام من ضبط "محمود.ع.ض"، و"محمد.ع.ب"، عاطلين مقيمين قرية المصالحة بمركز نجع حمادي.

وبحسب مصدر أمني، اعترف المتهمان بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وترويجها على المتعاطين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.