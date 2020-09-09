أسعار اشتراكات الطلبة في المترو والقطارات بعد الإعلان عن خطة الدراسة

أنهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة مترو الأنفاق، استعداداتهما لبدء العام الدراسي الجديد، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم خطة الدراسة للعام الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر المقبل، من حيث تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة أكشاك بيع التذاكر المتحركة بالمحطات الرئيسية، وتجهيز مكاتب اشتراكات السكة الحديد للطلاب، وتنفيذ خطط تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، عن تخفيضات الهيئة للطلاب تصل إلى نسبة 98%، رغم الزيادات الأخيرة في أسعار تذاكر القطارات والتي تم تطبيقها الشهر الماضي، وذلك ضمن استعدادات الهيئة للعام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر المقبل.

أولا.. نرصد قيمة أسعار اشتراكات الطلاب لاستقلال قطارات السكة الحديد.. وهي كالتالي:

1- تحديد قيمة الاشتراك وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول ويتمتع الطالب بتخفيض على قيمة الاشتراك قدره 98%.

2- الاشتراك يستخرج لمدة 3 شهور أو 9 شهور.

3- اشتراكات الطلاب تستخرج لمسافات من 15 كم حتى 400 كم.

4- قيمة اشتراكات الطلاب تتراوح بين 14 جنيها حتى 33 جنيها لمدة 3 شهور.

5ـ قيمة الاشتراكات تتراوح بين 21 جنيها حتى 75 جنيها لمدة 9 شهور.

6- إذا رغب الطالب في استقلال قطار مكيف عليه سداد فرق التكلفة بين المكيف والعادي في شباك الحجز.

ثانيا.. نرصد قيمة أسعار اشتراكات الطلاب بمترو الأنفاق.. وهي كالتالي:

1- اشتراك استقلال 25 محطة قيمته 33 جنيها في الثلاث مراحل.

2- اشتراك استقلال 39 محطة قيمته 41 جنيها في الثلاث مراحل.

3- يستخرج الاشتراك لمدة 3 أشهر بعدد 180 رحلة في الثلاث مراحل.

وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات الأنفاق، لمواجهة الزحام بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الخط الثالث للمترو ستديره شركة RATP الفرنسية لمدة 15 عاما، حتى يصبح الخط عالميا ويقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أنه لا يمكن تدخل الشركة في تحديد أسعار تذاكر قطارات المترو، وأن الأمر متروك تماما للحكومة المصرية.

وقال وزير النقل في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لا مساس بأسعار اشتراكات الطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في السكة الحديد ومترو الأنفاق، بعد زيادة أسعار تذاكر المرافقين خلال الشهر الماضي، مضيفا أن الوزارة تنفذ خطط تطوير شاملة بمنظومة السكة الحديد بتكلفة 200 مليار جنيه، إضافة إلى أنه سيتم عمل طفرة هائلة وتطوير شامل بالخطين الأول والثاني للمترو بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه، بواقع 26 مليار جنيه بالخط الأول "المرج - حلوان"، و4 مليارات جنيه بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"؛ لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وطالب وزير النقل جميع الطلاب وكبار السن، والمترددين يوميا على السكة الحديد ومترو الأنفاق، بسرعة استخراج الاشتراكات، مشيرا إلى أنه يعمل على خدمة المواطن المصري في المقام الأول، وتقديم جميع الخدمات المميزة له، موضحا أن وزارة النقل ستحقق طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة بتشغيل وسائل نقل حديثة ومتطورة مثل القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.