الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على سيناء والصعيد غدا

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأرصاد الجوية أصدرت توقعاتها بشأن السيول بدأت منذ الاسبوع الماضي، حيث بدأ هطول الأمطار الغزيرة على منطقة كاترين تحديدا الاثنين الماضي، كما حدث سيل في بعض الوديان، منها وادي الأربعين، وبداية من أمس زادت الأمطار الغزيرة وكانت على عدة مناطق متفرقة من الجمهورية.

وأضافت "شاكر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه تم إغلاق العديد من الطرق أمس واليوم، حيث تم إغلاق طريق رأس غارب الشيخ فضل، كما سقطت أمطار غزيرة على كاترين اليوم وأدت تشكل لبعض السيول إضافة لراس غارب وراس شقير.

وأشارت إلى أن سقوط الأمطار في هذا الوقت من العام طبيعي خاصة أننا في نهاية فصل الصيف وعلى أعتاب بدء فصل الخريف والذي سيبدأ في 23 سبتمبر، لافتة إلى أن فصل الخريف معروف بتقلباته الجوية خاصة المناطق الجغرافية التي تحدث فيها سيول.

وأكدت أن الأمطار ستستمر غدا، حيث هناك احتمال لسقوط أمطار على بعض مناطق من جنوب سيناء والصعيد والبحر الأحمر، والطقس سيتحسن بدءا من الثلاثاء.