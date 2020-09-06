"الأرصاد": أمطار غزيرة ورعدية على جنوب سيناء حتى الثلاثاء المقبل

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤ بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، فذكر أن هناك فرصة لسقوط أمطار غزيرة ورعدية على جنوب سيناء، تقل على جنوب الصعيد، متوقعًا في الوقت ذاته تحسن الوضع بعد غد الثلاثاء في تلك المناطق.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك استمرار لارتفاع الرطوبة على القاهرة والسواحل الشمالية لتتجاوز 80%، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة على القاهرة لتصل إلى 35 و34.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤ بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أمس شهد حالات من عدم الاستقرار بسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشهدت سقوط أمطار وسيول، مع غلق الطرق، وهذه التقلبات الجوية أمر طبيعي مع اقتراب فصل الخريف.

وتابع: "هذه الأمطار تأتي رغم ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة على السواحل الشمالية والوجه البحري، فترات سقوط الأمطار تستمر ويستمر إغلاق الطرق على حسب كميات الإمطار، من المتوقع أن تستمر الحرارة والرطوبة في هذا المعدل لمدة أسبوع على الأقل".