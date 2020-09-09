إقبال ضعيف في الساعات الأولى بـ"إعادة الشيوخ" في مطروح

شهدت الساعة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ خلال جولة الإعادة في اليوم الثاني بدائرة مطروح إقبالا بسيطا من الناخبين فى اللجان.

ومن المتوقع زيادة أعداد الناخبين بعد ظهر، اليوم الأربعاء مع خروج الموظفين من أعمالهم فى المصالح الحكومية للإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر أن جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ تستمر على مدار يومين 8 و9 سبتمبر الجاري، بإجمالي 138 مركز انتخابي في مطروح و142 لجنة فرعية، بإجمالي عدد الناخبين 299,581 ألف ناخب على مستوى المحافظة.