إقبال ضعيف في الساعات الأولى بـ"إعادة الشيوخ" في مطروح
كتب:
محمد بخات
10:54 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
جانب من التصويت فى لجنة مدرسة العمدة أحمد طرام بمطروح
شهدت الساعة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ خلال جولة الإعادة في اليوم الثاني بدائرة مطروح إقبالا بسيطا من الناخبين فى اللجان.
ومن المتوقع زيادة أعداد الناخبين بعد ظهر، اليوم الأربعاء مع خروج الموظفين من أعمالهم فى المصالح الحكومية للإدلاء بأصواتهم.
جدير بالذكر أن جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ تستمر على مدار يومين 8 و9 سبتمبر الجاري، بإجمالي 138 مركز انتخابي في مطروح و142 لجنة فرعية، بإجمالي عدد الناخبين 299,581 ألف ناخب على مستوى المحافظة.