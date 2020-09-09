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محافظ أسوان يطالب المواطنين بالتصويت في "إعادة الشيوخ"

كتب:

عبد الله مشالي
10:11 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
محافظ أسوان

محافظ أسوان

لليوم الثاني على التوالي، طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين الشرفاء والشباب والمرأة الأسوانية، بالنزول بكثافة للإدلاء والتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع، والمشاركة فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان، وذلك بكل حرية وشفافية وعدم الالتفات للدعاوى المحرضة والهدامة.

جاء ذلك بحسب تصريحاته الصحفية داخل غرفة عمليات المحافظة، والتي تم تشكيل لجنة مخصصة لمتابعة أعمال جول الإعادة.

ولفت المحافظ إلى إلى أن ممارسة كل مواطن أسوانى لحقه الانتخابى هو إدراك واع لقيمة صوته في اختيار المرشح المناسب، والذى سيكون قادرا على مساندة جهود المحافظة فى تحقيق المطالب الجماهيرية، ودعم المشروعات الجارية والمخططة، لتكون أسوان فى مقدمة المحافظات التى تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة.

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