وزير الصحة السابق عن "الفيروس الجديد": موجود في مصر ويستهدف الجهاز التنفسي

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا توجد أي فيروسات جديدة دخلت مصر مؤخرا تتعلق بالفيروسات التنفسية، لافتا إلى أن الفيروس الجديد المتداول الحديث عنه إعلاميا، هو فيروس موجود أصلا في مصر، وهو أحد فيروسات الأنفلونزا البسيطة المتعلقة بالجهاز التنفسي، ويسبب ارتفاعا بسيطا لدرجة الحرارة لمدة يوم أو يومين مع وجود أعراض إسهال، وتختفي خلال 48 ساعة.

وأضاف "حاتم" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تحاليل الفيروس أثبتت سلبية تحاليل كورونا بما فيها المسحة والآشعات المقطعية، مشيرا إلى أن البعض شخصها على أنها كورونا وهي ليست بكورونا، ويزول من الإنسان بمجرد أخذ الأدوية والعلاجات المخفضة للحرارة والمضادات الحيوية البسيطة.

وتابع، أنه يجري حاليا فحصه والاستدلال على اسم له، ولكنه ليس بجديد، مشيرا إلى أنه منتشر وموجود في المجتمع، مؤكدا أنه لاتوجد أي خطورة له حتى الآن.

أشرف حاتم عن " كورونا: : 90 % من الإصابات بسيطة لا تحتاج إلي مستشفيات

وفيما يخص فيروس كورونا، أوضح وزير الصحة الأسبق، أن متوسط الإصابات في الحالات متردد ما بين الزيادة والنقصان وفقا لبيانات وزارة الصحة، مؤكدا أن أكثر من 90% من الإصابات بسيطة لا تحتاج إلى مستشفيات، و يتم التعامل معها بالبروتوكولات العلاجية البسيطة.

وفيما يتعلق بالفصائل المتعلقة بكورونا، أكد وجود 7 فصائل جينية له، موضحا أن هناك دراسة عالمية أشارت إلى وجود 7 أنواع لكورونا، جميعهم لهم نفس الخصائص الجينية، منوها أن الهدف من معرفة أنواع الفصائل هو المساعدة على إيجاد عقار أو مصل محدد للفيروس يتناسب مع جميع حالات الإصابة، فضلا عن معرفة أنواع الفصائل الموجودة في الدول والفصائل الجديدة القادمة من الخارج عبر الحالات وحصرها.