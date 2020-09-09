10 نصائح لحماية الأطفال من كورونا خلال تواجدهم في النادي والمدرسة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن الموسم الدراسي على وشك الاقتراب، واستكمال العملية التعليمية، واجب وطني، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، ويجب التكاتف مع جميع الجهات المختلفة لنجاح هذه المرحلة.

وتابع "الحداد" فى تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك مجموعة إرشادات ونصائح، يجب اتباعها لتفادي إصابة الأطفال في المدارس والحضانات والنوادي، ومنها ضرورة ارتداء الكمامات وتجنب التواجد فى الأماكن المنغلقة، التي تزيد من فرص انتشار العدوي، والحفاظ على التهوية سواء داخل الفصل أو الأماكن المنغلقة عموما.

وغسل الأيدي باستمرار، خاصة قبل الأكل وبعد أو دخول الحمام أو لمس الأسطح، واستخدام الأدوات الشخصية لكل طفل على حده، وعدم تبادل هذه الأدوات مع غيره، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، بمسافة لا تقل عن متر وعدم لمس الأسطح والمقابض.

الحداد: على أولياء الأمور مهام تجاه نقل التوعية لأطفالهم

وأكد على وجود مهام على أولياء الأمور، يجب اتباعها ونقلها لأطفالهم، ومنها الإطلاع على أخر مستجدات فيروس كورونا وأعراضه ونقله للأطفال، وتعليمهم كيفية احتواء العطس والسعال، من خلال ثني الكوع وتغطية الفم بالذراع، وضرورة إبلاغ الطبيبة المختصة فى المدرسة فى حال إصابة الطفل أو الطالب بارتفاع درجة الحرارة، لافتا إلى مراعاة الإدارات التعليمية، مراعاة الكثافة الطلابية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لحمايتهم.

الجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .