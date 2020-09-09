محافظ كفر الشيخ يتابع انتخابات "الشيوخ" من غرفة العمليات  

ترأس اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ لعام 2020.

وتابعت غرفة عمليات تأمين اللجان تكليفات رؤساء المراكز والمدن، وأعمال النظافة وتعقيم، وكذلك متابعة وصول القضاة. وجرى فتح اللجان في موعدها الساعة 9 صباحاً، لاستقبال للناخبين والتصويت.

وشدد على ضرورة التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العمليه الانتخابية.

وأشار إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيباً بجموع المواطنين، بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي.

جاء ذلك بحضور بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد جزوان، بالرقابة الإدارية، وممثلي المنطقة الشمالية، ومساعد مدير الأمن للشؤون المالية، ووكلاء الوزارات بالمحافظة.