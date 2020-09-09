"زراعة الدقهلية": ننتج مليون دجاجة في العام.. والبنجر محصولنا الرئيسي

قال المهندس بكر نصار، مدير عام التعاون الزراعي بالدقهلية، إن المحافظة يوجد بها جمعية إنتاج بنجر السكر، والذي أصبح المحصول شبه الرئيسي بالمحافظة، مؤكدا أن الدولة تهتم بالفلاح، وزاد الدعم خلال الفترة الأخيرة، من خلال 431 جمعية زراعية بالدقهلية، حيث تقدم مستلزمات الإنتاج متمثلة في الأسمدة والتقاوي والمبيدات بأنواعها، وكل آليات الزراعة في حدود 600 مليون جنيه.

وأضاف "نصار" خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الجمعيات الزراعية بالدقهلية متوفر فيها التقاوي بأنواعها وبأسعار مدعومة، خاصة مع قرب زراعة القمح، لافتا أن مديرية التعاون الزراعي بها 11 جمعية نوعية على مستوى المحافظة، منها الجمعية المركزية، وبه مركز تدريب للفلاحين وأعضاء مجالس الإدارات والمهندسين الزراعيين وجميع العاملين المتعاملين مع الفلاحين.

وأشار إلى أن مركز التدريب ينظم دورات مستمرة لكل الفئات التي تخدم الفلاح، مؤكدا أن ثقافة الفلاح بالدقهلية مرتفعة ويعرف احتياجاته وأنواع التقاوي والمحاصيل، لافتا إلى أن المحافظة تنتج مليون دجاجة في العام، وتباع أقل من السوق السوداء، كما يوجد 13 حفارا و4 جرارات لخدمة الفلاح في تطهير الترع والمصارف الخاصة، حيث تم تطهير نحو 1600 كم أطوال فتحات هذا العام.