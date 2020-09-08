تكريم 30 طالبا من الأوائل بـ"كفور الغاب" في الدقهلية

نظم فريق "بكرة أحلى" بمحافظة الدقهلية، حفلًا اليوم، لتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة والأزهرية بقرية "كفور الغاب" بالتنسيق مع مجموعة رجال أعمال شربين، وجرى تكريم الطلاب ذوي الهمة والطلاب المنفصلين أسريا ومن واجهوا تحديات مادية صعبة.

وقال الدكتور سمير رفعت، أحد منظمي الحفل وعضو بالفريق، إن التكريم لم يحدث بتلك القرى منذ 40 عامًا متمنيا التوفيق لكل الطلاب المكرمين، وأكدت مريم سليم، من منظمي الحفل، أنه تم تكريم 30 طالبًا وطالبة، موزعين علي 7 قرى وهي "العيادية، كفر الوكالة، كفر التبن، كفر الغاب، كفر أبو زاهر، كفر يوسف، وترعة غنيم".

وعبرت رفاء محمود، من أوائل الطلاب الأزهريين، عن فرحتها بالتكريم قائلة: "أنا كطالبة أزهرية هذه أول مرة يتم تكريمي في حياتي فشكرا للجنة المنظمة ورعاة الحفل".

وفي نهاية الحفل تم توزيع درع التفوق وشهادة تقدير وجائزة مادية لكل طالب.