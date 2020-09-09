رئيس الوزراء يُجدد تعيين الدكتور "سعد مكي" وكيلًا لصحة الدقهلية

قرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تجديد تعيين الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، مديرا لمديرية الشئون الصحة بالدقهلية، حتى بلوغه السن القانونية المقررة لإنهاء الخدمة في 10 أبريل 2021.

جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1818 لسنة 2020 بعد اطلاعه علي ما عرضته الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وعلي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وقرار رئيس الجمهورية بالتفويض في بعض الاختصاصات.

يذكر أن الدكتور سعد مكي، يشغل منصب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية منذ عام 2015، وشغل منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة قبلها لمدة عام، وكان يشغل مصب مدير مستشفى المحلة بمحافظة الغربية.