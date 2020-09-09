97% نسبة التنفيذ بمستشفى ديرمواس المركزي بالمنيا

عقدت لجنة متابعة المشروعات القومية في المنيا، اجتماعًا موسعًا، اليوم، للوقوف على ما تم إنجازه بمستشفي ديرمواس المركزي، والتأكيد على أهمية إنهاء الأعمال، وعرض أية معوقات تحول دون ذلك لسرعة حلها والعمل علي تذليلها.

ترأس الاجتماع اللواء مجدي عبد الحميد، مستشار محافظ المنيا للمشروعات، بحضور المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ديرمواس، سراج عبد الحميد، وطه داود، نائبًا رئيس المركز، وعدد من مديري القطاعات ومندوبي الهيئات والشركات ورؤساء القرى.

وأكد الدكتور محمود عبد البديع، مدير المستشفى، أن نسبة التنفيذ تجاوزت ٩٧% ولا توجد أية معوقات سواء مالية أو إدارية، وأن العمل يتم علي أكمل وجه، لافتًا إلى أهمية تجهيز وحدة الأشعة والغسيل الكلوي وتوريد باقي الأجهزة لتصل المستشفي إلي مستوي الجاهزية للافتتاح.

وشدد محافظ المنيا على سرعة إنهاء الأعمال، نظرًا لتطلع أهالي ديرمواس إلى تشغيل هذا الصرح الطبي والإستفادة من الخدمات التي سيقدمها، مشيرصا إلى أن المستشفى يعد صرحا طبيا سيضيف إلي منظومة الصحة خدمات تلقى قبول ورضا الأهالي، وأنه سيسعى جاهدًا لتوفير أطقم طبية متميزة وموارد بشرية مدربة لتواكب حداثة وتطور هذا الصرح الطبي.