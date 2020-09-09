"اللجنة العلمية": تأرجح أعداد مصابي كورونا لا يدعو للقلق.. الوضع آمن

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن تأرجح أعداد المصابين بفيروس كورونا هذه الفترة لا يدعو للقلق ونحن حاليا في مرحلة مستقرة وآمنة وثابتة.

وتابعت "العسال" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الفترة الماضية تراوحت الأرقام اليومية بين 186 و150 وهذه الأرقام لا تدعى للقلق أو التساؤلات فنحن ما زالنا في الموجة الأولى للفيروس، واللجنة مستعدة لكل السيناريوهات المتوقعة وتم تجيهز مستشفيات العزل وتوفير كل الأدوية المستخدمة في علاج أعرضا الفيروس.

العسال: الدولة لن تتهاون في التعامل مع فيروس كورونا وننشاد المواطنين باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية

وأضافت: "الدولة مستعدة ولن تتهاون في التعامل مع الفيروس، ونعمل على تكثيف التوعية للمواطنين وننشادهم في التعاون معانا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والبعد عن الأماكن المزدحمة وعدم تبادل الأدوات الشخصية بين الأفراد.

وسجلت وزارة الصحة والسكان في بداية هذا الشهر 176 حالة مصابة بالفيروس، واليوم الثاني سجلت 165 حالة إيجابية بالفيروس، بينما سجل اليوم الثالث 145 حالة، واليوم الرابع من الشهر الجاري تم تسجيل 157 حالة، وسجل اليوم الخامس 130 حالة، واليوم السادس تم تسجيل 151 حالة، وفيما تعلق باليوم السابع تم تسجيل 178 حالة، واليوم الثامن 187 حالة.

الجدير بالذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.