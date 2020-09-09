القوى العاملة تجري تحاليل مفاجئة للمخدرات لـ150 من موظفيها

أجرت لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالدولة، تحاليل المخدرات للعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة فجأة ودون تحديد موعد، وجرى الكشف على 150 موظفا بالوزارة، على أن تستكمل اللجنة الكشف على باقي موظفي الوزارة في مراحل لاحقة.

وتفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعمال اللجنة، ووجّه بتذليل أي عقبات لتسهيل مهمتهم التي تأتي في إطار توجه القيادة السياسية والحكومة في الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وضمت اللجنة، ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثلي الأمانة العامة للصحة النفسية والطب الشرعي بوزارة العدل.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أعلن في وقت سابق نتائج أعمال اللجنة في الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020، بالكشف على 181 ألفا و763 موظفا في مختلف الوزارات، وفي المؤسسات والمديريات التابعة لهم المحافظات، وتبين تعاطي 1.8% للمواد المخدرة، وانخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.