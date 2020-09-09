محافظ مطروح يتابع 142 لجنة بغرفة العمليات: السماح لآخر مواطن بالتصويت

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عملية التصويت بلجان "إعادة الشيوخ" اليوم، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وإطمأن المحافظ على سير العملية الإنتخابية دون معوقات، والتزام الناخبين بجميع الإجراءات الوقائية، والتأكد من توافر كل ما يلزم من وسائل الوقاية، ورش وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت، وخلق مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع مع توزيع الكمامات على الناخبين بالمجان .

وقال "شعيب" إن العملية الإنتخابية بالمحافظة سارت فى يومها الأول بشكل طبيعى داخل اللجان، ولم تتلق الغرفة أية بلاغات أو تجاوزات، لافتًا إلى إستمرار رفع حالة الطوارئ بالمحافظة على مدار يومين وحتى نهاية العملية الإنتخابية، وأن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وجميع المديريات على مدار اليوم لمتابعة سير العملية الإنتخابية وإزالة أية معوقات.

وجدد محافظ مطروح دعوته للمواطنين بالمحافظة بأهمية النزول والمشاركة الإيجابية فى الإنتخابات وممارسة حقهم الدستورى فى إختيار من يمثلهم فى هذا الإستحقاق الدستورى، موضحا أن التصويت مستمر حتى الساعة التاسعة مساءا، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل اللجنة بالإدلاء بصوته.