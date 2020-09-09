إزالة 20 تعد على أملاك الدولة بملوى وعلامات تحذيرية للمنازل المخالفة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى في جنوب محافظة المنيا، عن إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة في المهد بمساحة 18 قيراط و 14 سهم، بمجلس قروى المعصرة، مع الاستمرار في عمل لوحات تحذيرية على جدران المنازل المخالفة تتضمن عبارة: "هذا المنزل مخالف ولم يتقدم بطلب للتصالح".

قال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إن الحملة جاءت بمشاركة جميع الجهات المعنية، استمرار للجهود المبذولة في تنفيذ حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بكافة الوحدات المحلية التسع إضافة للمدينة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإلتزام بتنفيذ الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.