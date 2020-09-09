طريقة الاستخدام الصحيح لغلاية المياه لترشيد استهلاك الكهرباء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، نصيحة لربات البيوت عن ضرورة الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومنها غلاية المياه، إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم، ويحرص الجهاز على توعية مستهلك مرفق الكهرباء بالطرق السلمية لترشيد استهلاك الكهرباء.

طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه

1. يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسباً لاحتياجاتك اليومية، واختر النوع الموفّر للطاقة.

2. نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3. قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه، إذ يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4. لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

ويمكن للمواطنين حساب استهلاكهم اليومي للكهرباء في المنزل عن طريق البوابة الرسمية لوزارة الكهرباء، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

ـ حدد عدد الأيام لحساب الاستهلاك، ثم ادخل عدد الوحدات من كل جهاز.

ـ إدخال عدد ساعات الاستهلاك في اليوم الواحد لهذه الوحدات.

ـ يظهر إجمالي الكيلووات المستخدمة لكل جهاز، وفي أسفل الصفحة اضغط على إجمالي الاستهلاك، يظهر إجمالي الاستهلاك لكل الأجهزة.

ـ يمكنك إضافة أي أجهزة أخرى، في حالة وجود أجهزة غير مدونة، مع إضافة الحمل الفعلي لها وعدد الوحدات وعدد ساعات الاستخدام.

زيادة استهلاك الكهرباء يضع المواطن في شريحة أعلى

وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء قال إنّ من يستهلك 650 كيلووات شهريًا يظل يحصل على الدعم، ولكن إن تجاوزها بـ"كيلووات واحد"، لن يحصل على الدعم، وتابع: "إن كانت الفاتورة 651 كيلووات ستزيد الفاتورة على 150 جنيهًا".

أسعار شرائح الكهرباء

1. من صفر إلى 50 كيلووات 38 قرشًا/ ك.و.س.

2. من 51 إلى 100 كيلووات 48 قرشًا/ ك.و.س.

3. من صفر حتى 200 كيلووات 65 قرشًا/ ك.و.س.

4. من 201 إلى 350 كيلووات 96 قرشًا/ ك.و.س.

5. من 351 إلى 650 كيلووات 118 قرشًا/ ك.و.س.

المستهلك أكثر من 650 ك.و.س/ ك.و.س.

6. من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات 118 قرشًا/ ك.و.س.

7. من صفر لأكثر من 1000كيلووات 145 قرشًا/ ك.و.س.