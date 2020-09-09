فيديو.. جمال يوسف لابنته: أنا بقاوم المرض ونفسي أعيش معاكم

استضاف الفنان جمال يوسف الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدي البلد، في منزله وسط أسرته وذلك بعد أول ظهور له منذ بداية مرضه وإصابته بسرطان البلعوم.

وقال "محمد"، نجل الفنان جمال يوسف، إنه سعيد للغاية لرؤية والده يتحسن وحالته الصحية تتقدم بعد فترة كبيرة من مرضه، وأنه يحلم أن يكون لاعب كرة قدم للإنفاق على والده، وأن والده كان يلازمه طوال الوقت في النادي والتمارين وكل مكان.

وأضافت "سلمى" نجلة الفنان جمال يوسف، أنها تتمني أن يعود والدها كما كان، "مش هيخضنا عليه تاني وأنت أدها والناس كلها بتدعيلك وبتحبك"، ليقاطعها والدها "أنا شوفت حب الناس ونفسي أعيش معاكم وأخدهم في حضني لأنهم وحشوني أوي".

وقالت "حنان"، زوجة الفنان جمال يوسف، "بحمد ربنا بجد لأن كانت جت عليا فترة كنت ببقى نفسي أسمع صوته لأنه مكنش بيتكلم خالص، وعلى طول راقد في السرير ومش متعودين من جمال على كده، وأحنا أسرة مترابطة جدا واللي بيعمل فينا أي مصيبة برة بيجي يحكيها ومبيخافش، والسبب في كده أن أنا وجمال أتأثرنا بمسلسل ونيس للفنان محمد صبحي، وقررنا نربي عيالنا زي المسلسل وكلنا نبقي واحد ومترابطين".

وتابعت، "لكن لما جمال يسيبنا فجأة ويرقد في السرير بشكل تام، ده صعب لأن هو اللي كان بيعمل كل حاجة واحنا عمرنا ما عملنا حاجة"، ليلتقط منها زوجها أطراف الحديث مكملا "كنت بجيب الخضار واللحمة وكل حاجة، وابني محمد كان يدخل الأوضة بتاعته ويعيط وأسمع صوته بيعيط مكنتش بعرف أنام، ومراتي كانت بتقولي قوم محمد بيعيط علشانك قوم، وكان بيعيط كتير علشاني لأني كنت ماشي معاه في موضوع الكورة باستمرار وبتابع كل ماتشاته".

وأكمل نجل الفنان جمال يوسف، "اتضايقت من أول أسبوع لمرض والدي وكان في السرير ومش قادر يتكلم معانا ولا قادر يعمل أي حاجة فصعب عليا نفسي لأن والدتي مكنتش عارفة تعمل إيه وأنا لسه داخل ثانوية عامة وأختي بتدرس لغة تانية بجوار دراستها الأساسية، وكانت نفسيتنا وحشة جدا لأننا متعودين أن والدي بيكون وسطنا في كل حاجة وعمرنا ما شيلنا مسؤولية، وقولتله أنا حاسس أن ضهرنا اتكسر من غيرك ومفيش سند لينا، وكنت عاوز يقوم طبعا".