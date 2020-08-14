صور.. تحويل سيارة نقل ثقيل للعمل بالغاز الطبيعي لأول مرة في مصر

قال المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة "غازتك" العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إنه في إطار جهود الشركة المتواصلة لتطوير تقنيات تحويل السيارات بالغاز الطبيعي وللتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بمختلف أنواع السيارات والمركبات، قام فريق إدارة التحويل بتحويل أول سيارة نقل ثقيل تعمل بالديزل للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف "فرحات" أن المركبة التي تم تحويلها هي سيارة نقل ثقيل مزودة بمحرك عملاق سعة 12000 سي سي وقدرة 394 حصانًا، وأثبتت التجارب الأولية نجاح عملية تشغيلها بالوقود المزدوج (غاز طبيعي – ديزل) حيث وصلت نسبة توفير الديزل في هذه التجارب الأولية إلى ٣٠%، وتمت تجربة السيارة بحمولة تزيد على 25 طنًا.

وأشار إلى أن هذه هي أول تجربة لتحويل أكبر محرك في مصر للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يؤدي النجاح في تحويل مثل هذه النوعية من سيارات النقل الثقيل العاملة بالديزل إلى الإسهام بفاعلية في البدء باستخدام الغاز الطبيعي بمركبات النقل الثقيل والمتوسط العاملة بالديزل والتي يوجد أعداد كبيرة منها على مستوى الجمهورية.