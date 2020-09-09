تطهير مخرات السيول في قرى شرق النيل بالمنيا

طّهرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مخرات السيول، وأعلنت عن جاهزيتها لاستقبال السيول والأمطار، مع إعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالي للمخرات.

ورفعت المنيا، درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، وفعلت غرفة العمليات؛ استعدادا لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلّف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.