تطهير مخرات السيول في قرى شرق النيل بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
12:23 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
تطهير مخرات سيول
طّهرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مخرات السيول، وأعلنت عن جاهزيتها لاستقبال السيول والأمطار، مع إعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالي للمخرات.
ورفعت المنيا، درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، وفعلت غرفة العمليات؛ استعدادا لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وكلّف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.